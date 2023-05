"Imagine Dragons" dünya turnesi çərçivəsində ilk dəfə 2023-cü il sentyabrın 2-də Bakıda çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, çıxış “Baku Crystal Hall”da baş tutacaq

Biletlərin qiyməti isə 50 manatdan başlayır və 450 manatadək davam edir.

Satış başladıqdan sonra qısa zamanda biletlərin çox hissə satılıb.

Qeyd edək ki, qrupun üzvləri dünyada milyardlarla insan tərəfindən sevilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.