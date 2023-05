Türkiyənin Millət Alyansının sədr müavini və İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi sədri Əkrəm İmamoğlunun Ərzurumda keçirilən mitinqində daşlı hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisələrdən sonra mitinqə qatılan bəzi vətəndaşlar xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, İmamoğlunun çıxış etdiyi avtobusa mitinqdə iştirak edən şəxslər tərəfindən daşla hücum edilib.

