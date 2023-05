Prezident 14 əcnəbini əfv etdi

Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə əfv olunması haqqında” Sərəncamda 14 əcnəbi vətəndaşın da adı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan 11-i cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib:

1.Əhmədov Vəli İsa oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2017-ci il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

2.Osmanov Roman Şaliko oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 20 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

3.Ramazanov Kurban Vəli oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

4.Rasulov Maqomedrasul Muxtaroviç, 1966-cı ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

5.Zhifang Lin, 1963-cü ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

6.Vəliyev Mehralı Kamil oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 21 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

7.Məsimov Şahbədin Məsim oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

8.Menglin Chen, 1988-ci ildə anadan olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.İsmailov İsmail, 1994-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

10.İsayev İlham Qasım oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 20 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

11.Hakan Turan Serhat oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 2 nəfər əcnəbinin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılıb:

1.Akhmedov Tafdıg Camal, 1958-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 12 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

2.Yavuz Şener Süleyman oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış 1 nəfər əcnəbi cəzadan azad edilib:

1.Berest Marina Viktorovna, 1978-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

