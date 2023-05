Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə muxtar respublika Ali Məclisi sədrinin birinci müavini, sədrin səlahiyyətlərini icra Azər Zeynalov sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova vəzifəsindən azad edilib.

Digər sərəncamla mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra etmək səlahiyyəti nazir müavini Həsən Nizami oğlu Kərimova həvalə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.