Bu bürcün nümayəndələri milyonçu ola bilər - SİYAHI

Hər bir bürc öz sahibinin milyarder olma şansı var.

Astroloqların araşdırması zamanı məlum olub ki, zəngin insanlar arasında Tərəzi ən geniş yayılmış bürcdür. Tərəzi bürcünün nümayəndələrinin məqsədlərinə çatmaqda son dərəcə həvəsli və məsuliyyətli olmasını nəzərə alsaq, birincilikləri heç də təəccüb doğurmur.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur simalar sırasında - Ralf Loren (Ralph Lauren), Stefan Persson, Lilian Bettankur, Elis Uolton kimi 27 ən varlı insanı Tərəzi bürcündə doğulanlardır.

Dünyada 22 milyarder ilə Balıqlar bürcündəndir. Bu məşhurlar sırasında Bernar Arno , Rupert Merdok (Rupert Murdoch) və Maykl Dell (Michael Dell) də var.

Üçüncü yeri bölüşən 20 milyarderin bürcü isə Xərçəngdir. Onlardan ən məşhurları arasında Riçard Brenson (Xərçəng), İlon Mask (Xərçəng), Mark Zükerberq (Buğa), Devid Kox (Buğa), Larri Ellison (Şir) və Sergey Brin (Şir) var.

Dünyada 15 milyarder isə Əkizlər və Qoçlar arasındadır. Bu siyahidə Cim Uolton (Əkizlər), Stiv Ballmer (Qoç) və Mukeş Ambanini (Qoç) göstərmək olar.

Mark Zükerberq Buğa milyarderləri sırasında birincidir. Stiv Cobsun dul xanımı Loren Pauell Cobs, Van Çianlin, Bill Qeyts isə məşhur Əqrəb milyarderlərdəndir.

Məşhur Dolça milyarderləri sırasında Maykl Blumberq, Pol Allenin adını çəkmək olar.



Uorren Baffet, Paulo Lehmann isə Qız bürcündən olan varlılar siyahısındadır. Oxatan milyarderlərindən olan Saymon Ruben , David Ruben və Abiqeyl Consondon sonra

Oğlaq milyarderlər arasəmda Vladimir Potanin, Cozef Safra və Ceff Bezosun adı var.



METBUAT.AZ

