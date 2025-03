Beyləqanda əsən güclü külək yas çadırını uçurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun İmamverdilər kəndində baş verib.

Vəfat edən kənd sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Eldar Hacıyev üçün qurulan yas çadırını əsən güclü külək uçurub.

Nəticədə qurulan çadırın dəmir ayaqları evin üzərinə düşərək evin üstündəki şiferləri sınıdırıb, çadırlar yararsız hala düşüb.

