Xəbər verdiyimiz kimi, Şuşa şəhərində “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış konsert proqramı təşkil olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, konsert zamanı maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, rəsmilər və sənətçilər Cıdır düzündə rəqs ediblər.

Onlar arasında Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fərəh Əliyeva, yazıçı Anar, Xalq artisti Polad Bülbüloğlu, Xalq artisti Həmidə Ömərova yer alıb.

