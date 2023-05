Bakıda baha qiymətə maşın nömrəsi satılır.

Metbbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə élan saytlarından birində məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, 30-BB-003 seriyalı dövlət qeydiyyat nişanı satışa çıxarılıb.

Hazırda Bakı şəhərində olan avtomobil nömrəsi nə az, nə çox 100 min manata təklif edilir.

