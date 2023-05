Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Şuşada keçirilən atəşfəşanlıq Xankəndidən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb. Görüntülərdən Xankəndi sakinlərinin də atəşfəşanlığı izlədiyi məlum olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:





