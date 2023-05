Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 1990-cı illərə aid video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda ulu öndər Heydər Əliyev, qızı Sevil Əliyeva və nəvələri olan görüntülər əksini tapıb.

Həmin nadir görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.