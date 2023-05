Ərdoğandan İncənin geri çəkilməsinə reaksiya: Üzüldüm, kaş ki...

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Məmləkət partiyasının sədri Məhərrəm İncənin namizədliyini geri götürməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o deyib:

“Məhərrəm İncəyə nə olduğunu bilmirəm, üzüldüm. Kaş ki, bu yarış sona qədər belə davam etsəydi. Buradan sizə siyasi ipucu verim; çirkinləşən tərəf itirəcəyini dərk edən tərəfdir. Bəziləri kaset süjeti ilə çirkinləşir, bəziləri pis sözlərlə çirkinləşir”.

Qeyd edək ki, Məmləkət partiyasının sədri Məhərrəm İncə barəsində saxta məlumatların paylaşıldığını əsas gətirərək, namizədliyini geri çəkib.

