Bu şəxslər 20 gündən bir cərimə oluna bilər - VİDEO

“Daşınmaz əmlakını sığortalamayan şəxslər 20 gündən bir cərimə oluna bilərlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əmlak eksperti Ramil Osmanlı bildirib.

O qeyd edib ki, əmlakın sığortalanması prosesini sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulan sistem bu ilin sonunadək işə düşəcək. Bu sistem vasitəsilə hər hansı əmlakın sığortalanıb - sığortalanmamasını müəyyən etmək mümkün olacaq ki, bu da sığortadan yayınanların cərimələnməsi prosedurunu asanlaşdıracaq.

Ekspert əlavə edib ki, sığortalanmış hər hansı daşınmaz əmlaka zərər dəydikdə, əmlak sahibinə 25 min manatadək pul verilə bilər:

“Təqribi hesablamalara görə, Azərbaycanda sığortalana bilən 1 milyondan artıq ev var”.

Daha ətraflı süjetdə:

