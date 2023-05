Bizə ən çox müraciətlər quru sərhədləri ilə bağlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında Naqif Həmzəyev deyib.

Deputat bildirib ki, ən azından Azərbaycan vətəndaşları üçün Gürcüstanla sərhədi açmaq olar: "Bilirik ki, digər sərhədlərdə problem var. Bu da müəyyən dərəcədə bizə ünvanlanan suallara cavab olar. Xüsusilə yay aylarında bu sərhədin açılması çox yaxşı olardı. ÜST-ün son qərarından sonra vətəndaşlar bunu istəyirlər".

