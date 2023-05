İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu Prezident və 28-ci çağırış Parlament seçkiləri çərçivəsində səsvermə hüququndan istifadə edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, daha əvvəl “İYİ” partiya sədri Meral Akşener də səsini öz namizədinə verib.

Qeyd edək ki, iki siyasi də səsvermə prosesində İstanbul şəhərində iştirak edib.

