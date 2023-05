Milli Depozit Mərkəzinin (MDM) İdarə Heyətinin (İH) sədri Adışirin Qasımov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MDM məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qurumun Müşahidə Şurasının qərarı ilə İH-nə sədrlik Ağahüseyn Xudaverdiyevə həvalə olunub.

O, 1999-2016-cl illərdə o vaxtkı Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində çalışıb.

