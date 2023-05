Rusiya Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında Müqavilədən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət dumasında qərar qəbul edilib.

Qeyd edək ki, Avropada Adi Silahlı Qüvvələr haqqında Müqavilə 1990-cı ildə Parisdə imzalanıb. Razılaşma Avropada adi silahların məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutur.

