ABŞ-nin yeni seçilmiş prezidenti Donald Tramp ölkəsini Ümümdunya Səhiyyə Təşkilatından (ÜST) çıxara bilər.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" nəşri yazıb.

Qeyd olunub ki, o, andiçmə günündə qərarını açıqlaya bilər.

Xatırladaq ki, Trampın inauqurasiya mərasimi gələn il yanvarın 20-də keçiriləcək.

