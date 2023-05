Azərbaycanda bu radio fəaliyyətini dayandırdı

“Naxçıvanın səsi” radiosu fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2001-ci ili sentyabr ayından fəaliyyət göstərən “Naxçıvanın səsi” 100.3 FM tezliyində yayımlanıb.

Radio hər gün səhər saat 08:00-dan gecə saat 00:00-dək yayım həyata keçirib.

2020-ci ildən etibarən radio muxtar respublikada təhsillə bağlı teleradio proqramlarının hazırlanması və yayımını təmin etmək, eləcə də sistemli maarifçilik işinin aparılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib.

