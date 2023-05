Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondu yaradılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondunun yaradılması haqqında” 2023-cü il fevralın 24-də Daşkənd şəhərində imzalanmış Saziş təsdiqləyib.

