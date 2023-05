Xəbər verdiyimiz kimi, ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə aprelin 30-da keçirilən buraxılış imtahanlarında imtahanlarının cavabı açıqlanıb. İmtahan iştirakçıları arasında 1 nəfər maksimal olan 300 bal toplamaqla ən yüksək nəticəni göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şagird Naxçıvan Qarnizonunun tam orta məktəbinin şagirdi Məmmədli Məhəmməd Qurban oğlududur.

