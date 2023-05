Prezident bu qanunu təsdiqlədi - Gələn ildən qüvvəyə minir

"Elektroenergetika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədi Prezident İlham Əliyev imzalayıb.

Bu Qanun elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanması, ötürülməsi, paylanması, təchizatı, idxalı, ixracı və istehlakı ilə bağlı elektroenergetika subyektləri, istehlakçılar və elektroenergetika sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət orqanları (qurumları) arasında yaranan münasibətləri tənzimləyir, elektroenergetikanın hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir.

Sənədin 39.2-ci və 39.3-cü maddələrində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, bu Qanun 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

