İranda nümayişlər zamanı polisləri öldürməkdə ittiham olunan 3 nəfər edam edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Mizan" agentliyi məlumat yayıb.

Edam edilən məhbusların ölkədə terror təşkilatı sayılan Xalq Mücahidləri Təşkilatı ilə əlaqəsi olduğu iddia edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.