Tanınmış ilahiyyatçı, Məşədi Dadaş Məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənli üçün xatirə lövhəsi hazırlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xatirə lövhəsinin açılışı bu gün baş tutub.

Lövhə ilahiyyatçının imamı olduğu Məşədi Dadaş Məscidinin yanında qoyulub.

Xatırladaq ki, Hacı Şahin Həsənli martın 2-də dünyasını dəyişib.

