Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndi Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləşir.

Kənd 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Erməni vandalları işğal dövründə kəndi viran qoyaraq xarabalığa çeviriblər.

Vətən müharibəsində düşmənə sarsıdıcı zərbə vuran rəşadətli Azərbaycan Ordusu 2020-ci il oktyabrın 23-də kəndi işğaldan azad edib.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalmış Dağtumas kəndinin görüntülərini təqdim edir.

