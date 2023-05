Ərdoğan sözünə sadiq olan liderdir - Peskov

“Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin sözlərinə sadiqdirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya və Türkiyə prezidentləri qarşılıqlı faydalı ikitərəfli münasibətlərin konkret məsələləri ilə məşğul olurlar. Ərdoğan və Putinin populizmlə məşğul olmadıqlarını vurğulayan Peskovun sözlərinə görə, Putin və Ərdoğan böyük siyasi təcrübəyə malik çox ciddi siyasi fiqurlardır və onlar verdikləri sözə əməl edirlər.

Peskov bildirib ki, hər iki lider öz xalqının mənafeyi üçün çalışır. Avropa Birliyinin taxıl anlaşması ilə bağlı mövqeyinə reaksiya verən Peskov bildirib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Quterreş bəzi Qərb ölkələrinin qeyri-konstruktiv mövqeyi qarşılaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.