Azərbaycan dünyanın ən güclü orduları arasında - SİYAHI

ABŞ-ın “Global Firepower” portalı 2023-cü ilin atəş gücünə görə ən böyük ordularının yeni siyahısını yayımlayıb.

Metbuat.az azpolitika.info-ya istinadən xəbər verir ki, siyahı hazırlanarkən ölkə ordularının texnoloji inkişafı, hərbçi sayı və döyüş təcrübəsi xüsusiyyətlər nəzərə alınıb.

2023-cü il üzrə dünyanın ən böyük 100 ordusunu təqdim edirik:

1. Amerika Birləşmiş Ştatları

2. Rusiya

3. Çin

4. Hindistan

5. Böyük Britaniya

6. Cənubi Koreya

7. Pakistan

8. Yaponiya

9. Fransa

10. İtaliya

11. Türkiyə

12. Braziliya

13. İndoneziya

14. Misir

15. Ukrayna

16 Avstraliya

17. İran

18. İsrail

19. Vyetnam

20. Polşa

21. İspaniya

22. Səudiyyə Ərəbistan

23. Tayvan

24. Tailand

25. Almaniya

26. Əlcəzair

27. Kanada

28. Argentina

29. Sinqapur

30. Yunanıstan

31. Meksika

32. Filippin

33. Cənubi Afrika Respublikası

34. Şimali Koreya

35. Norveç

36. Nigeriya

37. İsveç

38. Myanmar

39. Hollandiya

40. Banqladeş

41. Portuqaliya

42. Malayziya

43. Kolumbiya

44. İsveçrə

45. İraq

46. Çili

47. Rumıniya

48. Çexiya

49. Efiopiya

50. Danimarka

51. Finlandiya

52. Venezuella

53. Peru

54. Macarıstan

55. Anqola

56. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

57. Azərbaycan

58. Serbiya

59. Bolqarıstan

60. Belarus

61. Mərakeş

62. Özbəkistan

63. Qazaxıstan

64. Suriya

65. Qətər

66. Kuba

67. Slovakiya

68. Belçika

69. Xorvatiya

70. Ekvador

71. Şri-Lanka

72. Konqo Demokratik Respublikası

73. Tunis

74. Yemən

75. Sudan

76. Oman

77. Boliviya

78. Küveyt

79. Bəhreyn

80. Liviya

81. İordaniya

82. Türkmənistan

83. Uqanda

84. Avstriya

85. Gürcüstan

86. Sloveniya

87. Keniya

88. Paraqvay

89. Zambiya

90 İrlandiya

91. Albaniya

92. Honduras

93. Litva

94. Ermənistan

95. Latvia

96. Uruqvay

97. Çad

98. Zimbabve

99. Monqolustan

100. Kameru

