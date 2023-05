Azərbaycanda "TikTok"a yenidən qadağa qoyula bilər? - VİDEO

"TikTok" sosial platforması ətrafında yenidən narazılıq yaranıb. Belə ki, platformadan istifadə edən yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin pis yollara düşməsi müzakirəyə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda bəzi ölkələrdə "TikTok"la bağlı qismən və ya tam qadağalar tətbiq edilib.

Oxşar məhdudiyyətin Azərbaycanda da tətbiq olunması müzakirə mövzusudur.

Ekspertlər hesab edir ki, "TikTok"dan daimi istifadə edən şəxslərdə sağ beyin yarımkürəsi zədələnir və fraqmental düşünməyə başlayırlar.

Ətraflı ARB-nin hazırladığı videomaterialda izləyə bilərsiniz:

