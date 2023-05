Milli Aviasiya Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə feysbukda "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi paylaşım edib.

Bildirilib ki, MAA-nın İqtisadiyyat-hüquq fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Nicat Süleymanov bu gün səhər saatlarında qəfildən vəfat edib.

