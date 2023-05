Kiyevdə partlayış - Ölən və xəsarət alan var

Kiyevə “Şahed” və digər pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mediası məlumat yayıb.

20-dən çox hava hədəfi vurulub.

Dronlaral kütləvi hücum zamanı bir nəfər ölüb biri isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

“35 yaşlı qadın yanacaqdoldurma məntəqələrindən birinin binasının yaxınlığında PUA-nın dağıntılarının düşməsi nəticəsində paytaxtın Solomenski rayonundakı xəstəxanaya yerləşdirilib. 41 yaşlı kişi isə dünyasını dəyişib”, - deyə Kiyev meri Kliçklo bildirib.

Həmçinin PUA-nın 7 mərtəbəli qeyri-yaşayış binasına dəydiyi və yanğın baş verdiyi qeyd olunub.

