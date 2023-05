“Ermənistan Vaşinqton danışıqlarında sülh müqaviləsi ilə bağlı təqdim etdiyi təkliflərə Azərbaycandan cavab almayıb”.

Metbuat.az “Sputnik Ermənistan”a istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanla Ermənistan iyunun 1-i Kişinyovda imzalana biləcək sülh müqaviləsi layihəsini razılaşdırmayıb.

