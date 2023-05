Rusiyalı teatr və kino aktyoru Nikolay Şatoxin 62 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə rejissor Kseniya Zorina özünün sosial media hesabında məlumat verib.

Nikolay Şaxotin “Həssas polis” və “Birinci yüz il çətindir” filmlərindəki baş rolları ilə şöhrət qazanıb.

