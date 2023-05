İsrail Prezidenti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət etdi

Bakıda səfərdə olan İsrail Prezidenti İsxaq Hersoq mayın 30-da Fəxri xiyabana gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə tviterdə paylaşım edib.

"Müasir Azərbaycanın qurucusu, Prezident Heydər Əliyevin məzarı önünə və Azərbaycan xalqı şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış Şəhidlər abidəsi önünə əklillər qoymaq şərəfinə nail olduq. Prezident Heydər Əliyev müasir Azərbaycan xalqının qurucusu, İsraillə isti münasibətlərin əsasını qoyan və onun yolunu açan ulu öndər idi. Buna görə ona təşəkkür edirik”, - o bildirib.

