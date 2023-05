Bir neçə il əvvəl hakimlik fəaliyyətinə xitam verilən Bəhram Şükürov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən keçmiş hakim Bakıda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Bəhram Şükürov Apellyasiya Məhkəməsinin ilk hakimlərindən olub. O daha sonra bir sıra rayonlarda hakim kimi fəaliyyət göstərib. Lakin sonradan fəaliyyəti Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən qeyri-məqbul hesab edilərək səlahiyyətlərinə xitam verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.