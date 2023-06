Vətən müharibəsindən sonra bu günədək dünyaya göz açan şəhid övladlarının sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyədək 106 şəhid övladı doğulub.

Onlara “YAŞAT” Fondunun Vətən müharibəsindən sonra dünyaya gələn şəhid övladları üçün həyata keçirdiyi "Onlar bizə əmanət" layihəsi ilə dəstək göstərilib.

