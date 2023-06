İlon Mask “dünyanın ən zəngin adamı” titulunu yenidən qazanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, apreldə Maskı qabaqlayan “LVMH”nin prezidenti Bernard Arnaultun səhmləri ucuzlaşdığı üçün İlon Mask yenidən "dünyanın ən zənginləri" siyahısında birinci yeri tutub.

Qeyd edək ki, “Dünyanın ən zəngin adamları” siyahısında “Amazon”un sahibi Ceff Bezos 144 milyard dollar sərvətlə 3-cü, “Microsoft”un sahibi Bill Qeyts isə 125 milyard dollar sərvətlə 4-cü yerdə qərarlaşıb.

