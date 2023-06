Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan mediasının sualını cavablandırmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Real tv -nin müxbiri Kamran Qasımovun sülhlə bağlı sualına Paşinyan cavab verməyib.

Daha ətraflı İTV-nin süjetində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.