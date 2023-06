İsveçrənin cənub-qərbindəki Sion şəhərində inəklər arasında dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı ayağı qırılan inək üçün kömək çağırılıb. İnək helikopterlə çətin çoğrafi ərazidən təxliyə edilib. Ardınca inək baytara aparılıb. Kameralara əks olunan görüntülər izləyicilərə təəccüblü anlar yaşatsa da, inəyin son durumu ilə bağlı məlumat verilməyib.

