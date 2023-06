​Kapital Bank-dan nağd pul kreditini illik 10,9%-lə əldə edin!

Kapital Bank-dan nağd pul krediti almaq istəyənlərə müjdə! Çoxdan gözlənilən nağd pul kreditinin faizi endirildi!

Artıq müştərilər nağd pul kreditini onlayn kanallarla əldə edərkən 1 il müddətinə illik faiz dərəcəsi 10,9%-lə hesablanacaq.



Endirim əldə etmək üçün Birbank rəqəmsal bankı, birbank.az və kapitalbank.az saytı vasitəsilə kredit sifariş etmək kifayətdir. Onlayn müraciət zamanı mobil nömrənizi və şəxsiyyət vəsiqənizdəki FİN kodu yazmaqla, cəmi 2-3 dəqiqə ərzində krediti onlayn rəsmiləşdirə bilərsiniz.

Digər bankda kredit öhdəlikləri olan müştərilər də faiz endirimindən yararlana bilərlər. Əmək haqqını Kapital Bank və ya digər istənilən bankdan alanlar, 30 000 manatadək nağd pul kreditini maksimum 59 ayadək müddətə ala bilərlər. Kredit şərtləri barədə ətraflı məlumat və müraciət etmək üçün – https://kbl.az/kbgtkncd

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi — 115 filialı və 30 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.azsaytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün — https://kbl.az/krdt, Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/tkstcrd.

