"İrana səfər edən Azərbaycan vətəndaşları davamlı İranda həbs edilir, incidilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə deputat Ceyhun Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlarımız nəzərə almalıdır ki, İran təhlükəli ölkədir, ora səfər etmək vətəndaşlarımız üçün ciddi problemlərə səbəb ola bilər:

"Gələcəkdə Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyi üçün onların İrana səfərlərinin qadağan edilməsi ilə bağlı məsələyə baxa bilər".

