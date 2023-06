Bazarlarda artıq Qarabağdan gətirilən meyvə və tərəvəzlər satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, satılan əriklərin əksəriyyəti Zəngilandan gətirilib. Qiymətləri isə 1 manat və 2 manat 50 qəpik arasında dəyişir.

“Biləndə Qarabağ məhsuludur adam ürəklənir. Dadı çox şirindir”, - deyə sakinlər qeyd ediblər. Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

