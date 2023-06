Seymur Talıbovun yeni görüntüsü yayıldı - FOTO

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sabiq sədri Vasif Talıbovun oğlu Seymur Talıbov mediada yenidən görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seymur Talıbov sədri olduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasında Məktəblilərin Avropa çempionatında uğur qazanmış şahmatçılarla görüş keçirib və onları mükafatlandırıb.

Qeyd edək ki, Seymur Talıbov bundan əvvəl Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. O, Naxçıvan Ali Məclisinin deputatı və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidentidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.