​UCard-la Trendyol-da alış-veriş et, 6 aya faizsiz ödə!

Ölkəmizdə əksəriyyət insanların sevimli alış-veriş platforması olan Trendyol-da daha sərfəli alış-verişi necə etmək olar? Unibank öz müştərilərinin istəklərini nəzərə alaraq, çox sərfəli bir imkan yaradıb.

İndi UCard-ın kredit xəttindən istifadə etməklə Trendyol-dan bütün alış-verişlərinizi 6 aya faizsiz hissə-hissə ödəmək imkanı əldə edə bilərsiniz. (https://www.youtube.com/watch?v=8MMBZoa_F6c ) Bunun üçün ödəniş zamanı sadəcə sizə gələn SMS kodu cavablandırmaq kifayətdir.



UCard-nızda kredit xəttinizi aktivləşdirməmisinizsə, cəmi bir neçə toxunuşla, saniyələr ərzində bunu edə bilərsiniz. Bank filialına yaxınlaşmağınıza ehtiyac yoxdur (https://www.youtube.com/watch?v=Ot34HbiG2wQ).

Əgər hələ də UCard-nız yoxdursa, sizə yaxın Unibank filialına yaxınlaşaraq, kartı yerindəcə, dərhal və pulsuz əldə edə bilərsiniz. Dörd fərqli valyutada hesabları olan (AZN, USD, EUR, GBP) debet kartını və AZN valyutalı kredit xəttini birləşdirən UCard, hər parametri ilə müştərinin tələbatına və rahatlığına uyğunlaşdırılan kart məhsuludur.

UCard özündə müştərinin arzuladığı üstünlükləri birləşdirib:

- Pulsuzdur- hər kəs ala bilər;

- Kartın müddəti -5 illik;

- 40 günədək faizsiz kredit xətti;

-10.000 AZN-dək güzəşt müddətli kredit xətti və 30 000 AZN-dək nağd kredit imkanı;

- Kart qalığına illik 6%-dək gəlir;

- 30%-dək keşbek;

- 24 ayadək taksit imkanı;

- Dünyanın bütün market, restoran və YDM-lərində Apple Pay və Google Pay-la ödəniş zamanı dövriyyə tələbi olmadan 5% keşbek imkanı;

-Unibank ATM-lərində öz vəsaitini 0% komissiya ilə nağdlaşdırma;

-UTM-lərdə Unibank kartına istənilən vaxt toplu şəkildə və komissiyasız pul qoymaq və vəsaitin dərhal balansa oturması;

- Karta limitsiz pul mədaxili və məxaric imkanı;

- Müxtəlif valyutalı hesablardan istədiyini əsas hesab seçmək imkanı (həm mobil bankda, həm ATM-də);

- Ölkədaxili başqa bank kartlarına aylıq 2000 AZN-dək komissiyasız card to card əməliyyatları.

UCard – Sənin kartın!

