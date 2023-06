Azərbaycanda neft kəmərlərində itkilər bu qədər artdı

Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda neft kəmərlərində 0,7 min ton itki olub, bu da illik müqayisədə 16,7% çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 2022-ci ilin müvafiq dövründə respublika üzrə neft kəmərlərində itkilər 0,6 min ton təşkil edib.

Qeyd edək ki, cari ilin birinci rübündə magistral neft kəmərləri ilə 9 500,8 min ton neft nəql edilib. Nəqletmənin 76,3%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri (BTC) ilə həyata keçirilib və cari ilin yanvar-mart ayları ərzində bu kəmər vasitəsilə 7 244,5 min ton neft ötürülüb.

Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda neft kəmərlərində 2,9 min ton itki olub, bu da illik müqayisədə 12,1% azdır.

Ötən il Azərbaycanda magistral neft kəmərləri ilə 37 781,5 min ton neft nəql edilib ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 7,9% çoxdur. Nəqletmənin 78,7%-i Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri ilə həyata keçirilib, hesabat dövründə kəmər vasitəsilə 29 749,6 min ton neft ötürülüb (2021-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 12,6% çox).

