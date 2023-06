Ermənistan və Azərbaycan XİN başçıları arasında danışıqların növbəti raundunun tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia"ya Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, növbəti görüş iyunun 12-də Vaşinqtonda baş tutacaq.

