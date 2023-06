Azərbaycan və İspaniya arasında ticarət dövriyyəsi 92% artdı

2023-cü ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycan və İspaniya arasında ticarət dövriyyəsi 561 milyon 836,86 min dollar təşkil edib ki, bu da 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 92% çoxdur.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə Azərbaycandan İspaniyaya ixracın həcmi 2022-ci ilin ilk 4 ayı ilə müqayisədə 97% artaraq 534 milyon 12 min dollara bərabər olub.

Qeyd edək ki, cari ilin ilk 4 ayında İspaniyadan Azərbaycana idxalın həcmi 27 milyon 824,63 min dollar təşkil edib.

