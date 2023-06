Türkiyənin yeni xarici işlər naziri Hakan Fidanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü yenidən gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2015-ci ildə Milli Kəşfiyyat İdarəsinin sədri Fidan Azərbaycana səfərə gəlmişdi. Bugünlərdə xarici işlər naziri təyin edilən Hakan Fidanla İlham Əliyevin həmin görüşü yenidən diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin yeni MİT rəhbəri Ərdoğanın sabiq sözçüsü İbrahim Kalın seçilib.

