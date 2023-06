"Məni küçədə görəndə üzr istədilər" - Çingiz Abdullayev

Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev onu tənqid edənlər barəsində danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Söz az" verilişində qonaq olan Xalq yazıçısı bildirib ki, bəzən edilən tənqidlərə görə, küçədə ondan üzr istənilir:

"Mənə biri deyib ki, xalqın 99 faizi səni sevir, 1 faizi sevmir. Bəzən axmaq sözlər çıxır. Bir dəfə yazmışdım ki, Türkiyədə olanda ağlayan uşaq gördüm, nəvəmə oxşayırdı. Mən ona su verdim. Ay allah nələr yazdılar. "Sən o qədər varlısan ki, su paylayırsan", "sən kimsən ki, su verirsən". Sonra camaat küçədə məni görəndə üzr istədi ki, Çingiz müəllim, bağışlayın. Azərbaycanda belə axmaq adamlar var. Biri yazır ki, ömrümdə bir cümlə Azərbaycan dilində danışa bilmir. Düzdür, Bakı ləhcəsi ilə danışıram, anam bakılıdır. Amma daha elə də yox da. Azərbaycan ədəbiyyatı və keçmiş SSRİ tarixində ən gənc xalq yazıçısıyam. İlk dəfə 46 yaşında o adı mən almışam. Nəyi sübut etməliyəm? 14 ölkənin orden, medalı var məndə. 34 dildə kitablarımı tərcümə ediblər".

Çingiz Abdullayev həmçinin ötən il jurnalistə verdiyi cavabla gündəmə gəlməsindən danışdı: "Düz demirlər, 200 min deyil, 700 minə yaxın idi. Bizə pul veriləndə qəpik-qəpik yoxlanılıb, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası da yoxlayıb. Mən zaldan çıxanda mənə o sualı verdi. Bəlkə düz eləmədim. Amma mən dözə bilmədim. Hər bir işləyən adam bilir ki, o işə nə qədər pul xərclənib. İndi də fikirləşirəm ki, sual çox həyasız idi. Nahaq mənə o sualı verdi".

Xatırladaq ki, media təmsilçilərindən birinin ötən ilin oktyabrında AYB-nin qurultayı üçün ayrılan 200 min manatın necə xərclənməsi barədə sualı Xalq yazıçısının təhqiri ilə qarşılanıb. Çingiz Abdullayev ona sual verən jurnalistə “Niyə ölmürsən, utanmırsan” deyə qarşılıq verib. Bu açıqlamasına görə sosial şəbəkə və mediada Çingiz Abdullayevə qarşı sərt ittihamlar səsləndirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.