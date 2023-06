Qəza keçirən Şəfiqə Nağıyeva buna görə şikayətçi olmayıb - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış vəkil Şəfiqə Nağıyevanı avtomobil vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı danışan Şəfiqə Nağıyeva bildirib ki, o, sürücüdən şikayətçi olmayıb. Nağıyeva bunun səbəbini açıqlayıb:

"Özümü piss etmirəm. Məsələ ondandır ki, can mənim deyil, Allah verib bunu mənə. O sürücünün xəstə anası var, ona baxır. Yəqin ki, ailəsi də var. O, mənim millətimin nümayəndəsidir. Onu heç yerə şikayət etməyəcəm".

Qeyd edək ki, qəza aparıcı Tarix Əliyevin doğum gününündən qayıdan zaman baş verib.



