2023-cü ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycana 74 milyon 63.55 min dollar dəyərində 261 min 918 ədəd smartfon idxal edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat verib.

Qeyd edək ki, Azərbaycana idxal olunan smartfonların 168 min 735 ədədi (64.4%-i) Çindən, 25 min 680 ədədi (9.8%-i) Hindistandan, 67 min 207 ədədi (25.7%) isə Vyetnamdan idxal edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.