Mübariz Mənsimovun qızının ad günündən görüntülər - FOTOLAR

İş adamı Mübariz Mənsimov qızı Nüşabə ilə bağlısosial media hesabında paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı qızı ilə fotosunu paylaşıb və qızının doğum gününü təbrik edib:

“Ad günün mübarək, canım Nüşabəm. Sənin adının mənası “həyat suyu”, “dirilik suyu” deməkdir. Həqiqətən, belədir.

Mənə ilk dəfə müqəddəs “Ata” adını qazandıran insan sən oldun və səninlə həyatıma sanki su səpildi, həyatım dirildi. Həyatın su təki nurla dolu, gözəlliklərlə zəngin olsun. Təbrik edirəm səni, gözəl qızım!”

